Астраханец в камуфляжной форме и с ребенком на руках забил ногами жену на улице

В Астрахани мужчина в камуфляжной форме, державший ребенка на руках, жестоко избил жену ногами на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из дворов в Трусовском районе. Мужчина в камуфляжной форме толкнул женщину в стоявший рядом автомобиль, она упала. После этого агрессор начал пинать ее ногами, нанося ей удары по голове и телу. При этом все это время в руках у нападавшего находился маленький ребенок. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Информации о том, кем мужчина приходится малолетнему, не поступало. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком избиении. Агрессор признался, что избил жену во время бытовой ссоры. Он также рассказал, что находился в камуфляжной одежде в связи с тем, что ездил на рыбалку — при этом друзьям он хвалился, что был в зоне СВО. Его передали следственным органам.

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