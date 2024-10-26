На севере Якутии оиждаются сильные морозы

В северных районах Якутии ночью в ближайшую неделю ожидается понижение температуры до - 30°C. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Якутии <...> ночью минус 30 градусов в северной половине региона, вполне зимняя погода, на юге — минус 10», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что в Приморском крае сохраняется неустойчивая погода. Ночью столбик термометра может опускаться до - 1... +4°C, дневные температуры будут составлять+4... 9°C.

До этого Вильфанд говорил, что порывы ветра в Камчатском крае в ближайшие два дня могут достигать 33 м/с, что уже является ураганом.

Синоптик уточнил, что в регионе ожидаются «страшнейшие осадки» и уже выпало более 50 мм.

Он добавил, что такая погода продержится до 27 октября. В Амурской области сильный ветер будет затруднять движение транспорта, а в Магаданской области, где прошлой ночью ветер дул со скоростью 32 м/с, ожидается метель и мокрый снег.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.