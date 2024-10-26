Дальнему Востоку грозят «страшнейшие осадки» и ураган

Порывы ветра в Камчатском крае в ближайшие два дня могут достигать 33 м/с, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в регионе ожидаются «страшнейшие осадки» и уже выпало более 50 мм.

«На побережье Татарского пролива, который отделяет Сахалин от материка, ожидается ветер 25 м/с, на самом Сахалине — 22 м/с, и там тоже осадки сильные, собственно, перемещаться сейчас из материка на остров практически невозможно», — рассказал синоптик.

Он добавил, что такая погода продержится до 27 октября. В Амурской области сильный ветер будет затруднять движение транспорта, а в Магаданской области, где прошлой ночью ветер дул со скоростью 32 м/с, ожидается метель и мокрый снег.

«33 м/с — это ураган, вообще в Магаданской области при такой ситуации предусматриваются особые меры, на улицах размещаются канаты и люди перемещаются именно так, потому что помимо ветра еще есть осадки сильные», — отметил эксперт.

Две недели назад Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России.

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