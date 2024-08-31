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Путин сохранил план построить новый город на Дальнем Востоке

Строительство нового города на Дальнем Востоке продолжится, несмотря на санкции

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проект по созданию нового города-спутника Владивостока остается в силе, несмотря на действующие санкции и специальную военную операцию. Идея была утверждена президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство URA.RU.

Согласно информации представительства президента в ДФО, для реализации плана потребуется два президентских срока. Конкурс среди потенциальных инвесторов уже завершен, и ожидается, что соглашение с выбранной компанией будет подписано в рамках Восточного экономического форума в 2024 году.

«Основным критерием для отбора стало максимальное количество частных инвестиций, которые инвесторы готовы вложить в инфраструктуру нового города-спутника Владивостока», — подчеркивается в сообщении полпредства.

Запуск строительства первых объектов запланирован на 2025 год, а к 2036 году в новом городе предполагается возведение около 1,7 миллиона квадратных метров жилых помещений, а также 17 детских садов, 9 школ, 3 медицинских учреждения и различных культурно-досуговых и деловых комплексов. Кроме того, полпредство намерено обеспечить создание более 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, что должно привести к налоговым поступлениям свыше 1 триллиона рублей.

До этого сообщается, что план создания и документация по городу-спутнику уже утверждены. Вице-премьер Трутнев говорил о планах в 2024 году начать стройку с объемом инвестиций в сотни млрд руб. В госпрограмме на инфраструктуру выделено 30 млрд руб.

Ранее глава Минвостокразвития обозначил примерные сроки строительства моста на Сахалин.

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