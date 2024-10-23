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Врач рассказал про «попкорновую» болезнь легких от вейпа

Врач Вавилова: ароматизатор в вейпах вызывает острый бронхиолит

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вейпы могут вызывать острый бронхиолит или «попкорновую» болезнь легких из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, рассказала «Газете.Ru» пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова.

«Ранее это заболевание диагностировалось у работников по производству попкорна. В ходе исследований было выяснено, что причиной послужил диацетил, который применялся в качестве ароматизатора. В этом же качестве он используется и в вейпах, благодаря чему жидкость приобретает вкус сливочного масла, попкорна. При нагревании диацетил вызывает воспаление в клетках респираторного тракта, повреждение ДНК и клеточную смерть», – отметила врач.

Пациенты могут предъявлять жалобы на кашель, одышку, учащенное сердцебиение, боль в груди, эпизоды хрипов в груди, кровохарканье, тошноту, рвоту, потерю аппетита, боль в животе спастического характера, диарею, повышение температуры тела и общее недомогание.

«К сожалению, в настоящее время существует только два подхода к лечению – это незамедлительный отказ от вейпинга и в 65% случаев описана эффективность системных глюкокортикостероидов. Острый бронхиолит – это заболевание с крайне плохим ответом на проводимую терапию. Целью лечения является предотвращение дальнейшего прогрессирования заболевания. Иногда, при ранней диагностике заболевания, когда отсутствуют грубые изменения бронхиол, терапия позволяет добиться регресса изменений и восстановления функции легких», – рассказала доктор.

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