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Стало известно, сколько мигрантов прибыли в Британию с начала года

МВД: около 30 тысяч мигрантов прибыли в Великобританию с начала 2024 года

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию с начала 2024 года через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает МВД королевства.

Согласно данным ведомства, с 18 по 24 октября в Великобританию прибыли 1597 нелегалов. Всего с начала года в страну въехали 27557 мигрантов. Таким образом, общее число нелегальных мигрантов в Великобритании достигло 29 154 человек с начала года.

До этого британское Управление национальной статистики (ONS) сообщало, что за год население Великобритании увеличилось на 1% в результате чистой миграции.

В середине прошлого года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года.

Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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