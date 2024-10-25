Житель Северной Осетии нашел в горах пожилую туристку по описанию камней

Пенсионерка из Москвы потерялась в горах Осетии и нашлась, дав описание камней местному жителю. Об этом пишет Mash Gor.

Две москвички, 64-летняя Нина и ее подруга, приехали в горную республику в туристических целях и отправились к водопаду Байради в Дигорском ущелье. Вечером их проводник отвлекся, и Нина отделилась от группы. Несмотря на поиски, организованные ее спутниками, найти женщину самостоятельно не удалось. Она оставалась на связи, но ее телефон быстро садился.

С наступлением темноты проводник обратился за помощью к Сослану Гатциеву, который вырос в этом ущелье и знает местность наизусть. Он немедленно откликнулся, приехал, попросил пенсионерку описать окружающий ландшафт и быстро ее нашел.

Когда прибыли сотрудники службы спасения, Нину уже спустили с горы. Позже она поблагодарила Сослана за помощь и назвала его своим спасителем. Известно, что женщина не стала рассказывать детям о произошедшем в горах и решила вновь пройти по тому же маршруту.

Ранее пропавшего во время похода туриста нашли живым спустя две недели поисков.