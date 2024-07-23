Пропавшего во время похода туриста нашли живым спустя две недели поисков

Пропавший в Кентукки турист был найден живым после двух недель поисков. Об этом сообщает CBS News.

В первой половине июля 48-летний Скотт А. Херн из Огайо отправился в поход по ущелью Красной реки — дикой местности с отвесными скалами и неровным рельефом в восточном Кентукки. Мужчина собирался посмотреть на водопады, но в итоге лишился связи и заставил своих родных поволноваться. О его местонахождении ничего не было известно с 5 июля. Также сообщается, что 12 дней Херн провел без еды и воды.

Поисковая операция с участием собак началась лишь неделю спустя, и в конце концов спасатели нашли отпечаток обуви и следы трости в районе, который не часто посещают туристы. Эрик Вольтерман, участвовавший в спасательной операции, написал в социальных сетях, что он стал первым, кто добрался до Херна и заверил туриста, что тот в безопасности.

Сначала мужчина услышал некий шум, но решил, что это другая поисковая группа, но затем разобрал, что звучит призыв о помощи, и побежал в гору. Вскоре Вольтерман увидел Херна, который сразу же попросил его обнять.

«Он посмотрел на меня и сказал: «Большое спасибо. Обнимите меня». У меня на глаза навернулись слезы, и я крепко обнял его. Думаю, это было лучшее объятие в нашей жизни», — поделился Вольтерман.

После этого Херна эвакуировали из труднопроходимой местности на вертолете.

Ранее семилетняя девочка заблудилась и провела ночь в приморской тайге.