Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пропавшего во время похода туриста нашли живым спустя две недели поисков

В США нашли мужчину, который потерялся во время похода и 14 дней провел в лесу

close
100%
Wolfe County Search & Rescue Team/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пропавший в Кентукки турист был найден живым после двух недель поисков. Об этом сообщает CBS News.

В первой половине июля 48-летний Скотт А. Херн из Огайо отправился в поход по ущелью Красной реки — дикой местности с отвесными скалами и неровным рельефом в восточном Кентукки. Мужчина собирался посмотреть на водопады, но в итоге лишился связи и заставил своих родных поволноваться. О его местонахождении ничего не было известно с 5 июля. Также сообщается, что 12 дней Херн провел без еды и воды.

Поисковая операция с участием собак началась лишь неделю спустя, и в конце концов спасатели нашли отпечаток обуви и следы трости в районе, который не часто посещают туристы. Эрик Вольтерман, участвовавший в спасательной операции, написал в социальных сетях, что он стал первым, кто добрался до Херна и заверил туриста, что тот в безопасности.

Сначала мужчина услышал некий шум, но решил, что это другая поисковая группа, но затем разобрал, что звучит призыв о помощи, и побежал в гору. Вскоре Вольтерман увидел Херна, который сразу же попросил его обнять.

«Он посмотрел на меня и сказал: «Большое спасибо. Обнимите меня». У меня на глаза навернулись слезы, и я крепко обнял его. Думаю, это было лучшее объятие в нашей жизни», — поделился Вольтерман.

После этого Херна эвакуировали из труднопроходимой местности на вертолете.

Ранее семилетняя девочка заблудилась и провела ночь в приморской тайге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами