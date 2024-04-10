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Школьная учительница продавала учеников педофилам

Fox: в США учитель средней школы заставляла учеников заниматься проституцией

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Harris County Sheriffs Office

В штате Техас арестованы педагог средней школы и ее сын, которые заставляли детей заниматься проституцией и устраивали им встречи с педофилами. Об этом сообщает Fox.

По данным полиции штата, 42-летней Кедрии Грисби и ее 22 -летнему сыну Роджеру Маги предъявлено обвинение в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Молодой мужчина и его мать предлагали подросткам из неблагополучных семей заработать.

Для школьников сняли номер в гостинице, где должны были состояться встречи с клиентами. Потерпевшими по делу проходят трое школьников, самому младшему из которых 15 лет, в телефонах педагога и ее сына была найдена переписка с потенциальными клиентами, которые были готовы купить сексуальные услуги.

Сына педагога заключили под стражу, его мать отпущена под залог, ей запрещено контактировать с семьями пострадавших подростков. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и предполагают, что вовлеченных в проституцию детей может быть больше.

Ранее в Испании ликвидировали ОПГ, державшую женщин в сексуальном рабстве.

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