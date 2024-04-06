Учительнице грозит увольнение за то, что она притворилась больной, чтобы попасть на концерт

В США школьная учительница, подделавшая больничные листы ради посещения концерта, может лишиться работы. Об этом пишет New York Post.

В феврале учитель английского языка из Огайо взяла больничный на два дня, чтобы посетить концерт в другом штате. Для этого Эйлин Уошберн пришлось подделать больничные листы. При этом педагог сообщила нескольким коллегам настоящую причину своего отсутствия на работе 8 и 9 февраля.

После того как руководство образовательного учреждения узнало, что она ездила на концерт, Эйлин отказалась отвечать на вопросы о своем местонахождении в указанные дни. В итоге школьный совет единогласно проголосовал за то, чтобы уволить Эйлин. На днях женщину отправили в неоплачиваемый отпуск, ее судьба решится 22 апреля.

Ради чьего выступления женщина нарушила закон, не уточняется. Известно, что 8 февраля в Нэшвилле, куда отправилась учительница, прошло несколько крупных музыкальных шоу, включая выступление рэпера Дрейка и хип-хоп исполнителя Джей Коула.

Ранее канадец пожаловался, что его уволили с работы из-за спасения лосенка.