Житель Мордовии предстанет перед судом за стрельбу в кафе и нападение на посетителей

В Мордовии мужчину будут судить за дебош в кафе. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.

Инцидент произошел 6 августа в одном из кафе в Рузаевке. Пьяный 30-летний местный житель сначала ударил кулаком одного из посетителей, а затем дважды выстрелил из травматического пистолета в пол рядом с потерпевшим.

После этого мужчина вышел на улицу и выстрелил в спину другому посетителю, причинив ему легкие травмы. В это время к кафе прибыли сотрудники Росгвардии, вызванные работниками заведения. Обвиняемый продолжил вести себя агрессивно, оскорбил силовика и был задержан.

Дебошира обвинили в хулиганстве с применением оружия и оскорблении представителя власти, в ходе следствия он полностью признал свою вину и находился под стражей. В ближайшее время его дело рассмотрит суд.

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