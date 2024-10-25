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Жительница Коврова потеряла миллион рублей после предложения заработать на инвестициях

В Коврове женщина инвестировала в мошенников миллион рублей

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Depositphotos

В Коврове 40-летняя женщина перевела мошенникам миллион рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом со ссылкой на источник сообщает «День во Владимире».

По информации издания, неизвестные связались с ней 21 октября в WhatsApp. Злоумышленники предложили россиянке заработать на инвестициях, и та перевела мошенникам миллион рублей.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого воронежский школьник перевел мошенникам 460 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту. «Продавец» после поступления денег удалил свои аккаунты и исчез.

Ранее барнаулец, знавший схему мошенников, все равно отдал им 140 млн рублей.

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