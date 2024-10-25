Барнаулец знал схему мошенников, но все равно отдал им 140 млн рублей

Житель Барнаула передал аферистам более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на начальника управления МВД России по Барнаулу.

Мошенники связались с пожилым мужчиной и рассказали о попытках неизвестных оформить на него кредит. Россиянин поверил злоумышленникам и отправил все средства на «безопасный счет».

В результате барнаулец лишился 140 миллионов рублей. О том, были это взятые в кредит деньги или собственные накопления, не уточняется. Сумму ущерба признали самой максимальной от действий мошенников в этом году.

Известно, что мужчина знал о подобных схемах мошенников, но все равно отдал средства.

До этого в Екатеринбурге профессор отдал мошенникам почти 12 миллионов рублей. Аферисты представились силовиками и заявили, что кто-то получил доступ к его счету и переводит средства «иноагентам».

Профессора уговорили поучаствовать в «операции» по выявлению преступников. С помощью курьера он передал аферистам 11,9 миллиона рублей.

Ранее десятилетняя девочка перевела все накопления матери мошенникам.