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Барнаулец знал схему мошенников, но все равно отдал им 140 млн рублей

В Барнауле мужчина перевел мошенникам 140 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Житель Барнаула передал аферистам более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на начальника управления МВД России по Барнаулу.

Мошенники связались с пожилым мужчиной и рассказали о попытках неизвестных оформить на него кредит. Россиянин поверил злоумышленникам и отправил все средства на «безопасный счет».

В результате барнаулец лишился 140 миллионов рублей. О том, были это взятые в кредит деньги или собственные накопления, не уточняется. Сумму ущерба признали самой максимальной от действий мошенников в этом году.

Известно, что мужчина знал о подобных схемах мошенников, но все равно отдал средства.

До этого в Екатеринбурге профессор отдал мошенникам почти 12 миллионов рублей. Аферисты представились силовиками и заявили, что кто-то получил доступ к его счету и переводит средства «иноагентам».

Профессора уговорили поучаствовать в «операции» по выявлению преступников. С помощью курьера он передал аферистам 11,9 миллиона рублей.

Ранее десятилетняя девочка перевела все накопления матери мошенникам.

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