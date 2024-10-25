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Сотрудница «Роскосмоса» случайно опубликовала трогательное письмо о своей работе

Сотрудница «Роскосмоса» отправила личное письмо в официальный Telegram-канал

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Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудница «Роскосмоса» случайно опубликовала в официальном Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина личное письмо. Оно уже удалено, но Telegram-канал «Не туда» опубликовал это сообщение.

«Катюша, привет! На днях поняла, что ужасающе давно с тобой не общалась, и решила это исправить. Время летит стремительно, и много всего произошло за это время, в том числе и грустного», — начинается письмо.

Далее женщина по-доброму и с заботой рассказала о жизни некоторых сотрудников, а также о кадровых перестановках. В частности, она рассказала, как ей не хватает руководителя, которого подкосило сердечно-сосудистое заболевание. Сотрудница назвала его добрым, понимающим и заботливым начальником с отличным чувством юмора. В объемном тексте женщина использовала грамотный язык и не допускала ошибок.

«От «Роскосмоса» прилетела, кажется, самая трогательная нетудашка (сообщение, отправленное по ошибке. — «Газета.Ru»)», — прокомментировали авторы канала текст.

До этого в представительстве министерства иностранных дел России во Владивостоке заявили, что появившееся в их посте о солдатах КНДР слово «страшно» было отправлено по ошибке.

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