В МИД РФ прокомментировали свой пост со словом «страшно?» о северокорейских солдатах

В представительстве министерства иностранных дел России во Владивостоке прокомментировали появившееся в их посте слово «страшно». Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале; типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — сказали в представительстве.

18 октября представительство МИД РФ во Владивостоке прокомментировало новость о том, что КНДР могла отправить своих военных на СВО, вопросом «страшно», а затем удалило пост. В Telegram-канале представительства опубликовали ссылку на статью южнокорейского агентства «Ренхап», в которой со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи утверждается, что власти КНДР отправили 1500 военных во Владивосток, чтобы они поехали на СВО. Солдаты из КНДР, писало агентство, уже якобы находятся на российских базах и скоро отправятся на передовую. Речь идет о 12 тысячах северокорейских военнослужащих.

Ранее в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.