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В Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов

Baza: неизвестные разгромили цех по выпуску деталей для вертолетов в Петербурге

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Илья Наймушин/РИА Новости

Группа неизвестных разгромила цех по производству деталей для вертолетов, расположенный на Кингисеппском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Baza.

Шесть человек в масках пробрались на территорию завода в ночь на 14 октября. При себе у них были молотки и топоры.

«По словам рабочих, которые в этот момент находились в цеху, неизвестные начали разбивать станки с помощью подручных средств», — говорится в сообщении канала.

При этом один из злоумышленников направился к сотрудникам завода и заставил их отдать ему мобильные телефоны.

Чтобы разгромить цех, нападавшим понадобились всего несколько минут, после этого они скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время работники завода оценивают причиненный ему ущерб. Никакой информации о том, кто может стоять за нападением, пока не поступало. Но, по одной из версий, к инциденту могут быть причастны конкуренты.

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Ранее в Костромской области подростки разгромили пекарню.

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