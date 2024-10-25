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Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам

Минюст предложил выплачивать алименты студентам очного отделения до 23 лет

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Министерство юстиции предложило выплачивать алименты совершеннолетним студентам вплоть до 23 лет, при условии их обучения на очном отделении. Об этом сказано в законопроекте, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что из-за серьезной учебной нагрузки юноши и девушки не успевают зарабатывать, им необходима финансовая помощь.

В свою очередь, совершеннолетние выпускники школ, согласно поправкам, будут иметь право на алименты до 1 сентября того года, в котором они получили аттестат.

В сентябре д.ю.н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru», что алименты можно взыскать не только после развода, но и будучи в официальном браке. Он напомнил, что основным нормативным актом, регулирующим вопросы алиментов, является Семейный кодекс РФ. Его статья 80 устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, и эта обязанность не зависит от того, состоят родители в браке или нет,

Ранее адвокат Прилучного ответила на слухи об уклонении актера от уплаты алиментов.

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