Адвокат Прилучного ответила на слухи об уклонении актера от уплаты алиментов

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова опровергла в беседе с PEOPLETALK, что актер подал иск по определению места жительства сына Тимофея из-за якобы нежелания платить алименты.

Даниелова заявила, что основанием для иска явилось уклонение бывшей жены Прилучного Агаты Муцениеце от юридического оформления переезда сына к отцу, сопряженное с предъявлением ею иска об увеличении размера алиментов на ребенка. По словам адвоката, сын актера фактически проживает и находится на иждивении отца.

«В данном случае иск Павла – это закономерное реагирование на очевидный факт злоупотребления правом вторым родителем, которое в этой ситуации является абсолютно логичным и обоснованным», — отметила юристка.

Даниелова уверила, что Прилучный не создает никаких препятствий для общения Муцениеце с сыном. По ее словам, актер всячески способствует общению жены с общим ребенком и создал для этого все необходимые условия.

«Тогда как вынесенное судом определение о принудительном временном переезде Тимофея к матери при категоричном его нежелании переезжать к ней интересам ребенка никоим образом не соответствует», — заявила адвокат.

Ранее жену Прилучного осудили за то, что она вмешалась в конфликт актера с Муцениеце.