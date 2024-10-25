В Минфине РФ заявили, что многие страны ищут альтернативы доллару

Многие страны уже ищут альтернативы доллару. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Логично, что ты не можешь как бы дубинкой всех заставлять пользоваться своей валютой, своей финансовой системой, и тех, кто откажется, сразу этой дубинкой лупить. Многие страны об этом задумались, но они пока сидят тихо и ищут альтернативы», — сообщил Чебесков агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

По его словам, когда эти альтернативы будут появляться, страны будут ими активно пользоваться.

Он отметил, что если доллар будет использоваться в качестве «инструмента давления», то со временем все больше людей откажутся от него. Заместитель министра финансов при этом добавил, что Россия не ставит себе цель активно противостоять американской валюте.

Ранее россиянам раскрыли, что делать при проблеме с обменом старых долларов в РФ. Экономист Михаил Беляев посоветовал попробовать обменять американскую валюту старого образца на купюры нового образца в других странах.

Ранее США предупредили о рисках для доллара при победе Трампа на выборах.