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Львица разорвала пятилетнего ребенка, когда он играл с младшим братом

В Индии львица искусала пятилетнего ребенка

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Hyserb/Shutterstock/FOTODOM

Львица напала на пятилетнего ребенка в Индии, когда он остался без родителей. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в деревне Нави Джикадри округа Амрели. Старшие члены семьи отправились собирать хлопок на ферму, пока мальчик играл с братом около хижины. В этот момент появилась львица, схватила ребенка и утащила в кусты.

Испуганный брат пострадавшего стал кричать, этот звук привлек соседей. Во время поисков мальчика обнаружили в траве, часть органов были съедены.
Местные чиновники установили ловушки, чтобы поймать хищника.

Это не первый подобный случай в округе. По данным источника, на этой территории проживает около 150 львов, некоторые из которых выходят к людям, поэтому местные жители привыкли ко встречам с хищниками.

До этого в Индии заметили леопарда, который нападал на людей в местном парке. По словам очевидцев, он набросился на группу из 60 человек, во время атаки пострадали два человека. Затем животное испугалось криков людей и убежало в лес.

Ранее в Индии тигр напал на фермера и разозлил местных жителей.

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