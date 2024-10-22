Зеленский назвал сумму военной помощи, которую Украина ожидает получить от США

Украина рассчитывает получить до конца 2024 года военную помощь от США на сумму $8 млрд. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Главком».

По его словам, на днях США должны перечислить Украине два транша по $800 млн.

«800 миллионов долларов — это первый транш в наше производство, нашу дальнобойность. Затем следует следующий транш также на дальнобойность в размере 700-800 миллионов долларов», — сказал Зеленский журналистам.

Он сообщил, что сейчас Киев обсуждает вопрос получения еще $8 млрд от США. Президент Украины отметил, что пока неизвестно, какую часть этой суммы получит Украина до конца года.

«Конечно, хотелось бы все получить», — добавил он.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

До этого газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Согласно материалу, переговоры по кредиту ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить Киеву финансовую помощь до конца года, понимая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может быть прекращена.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.