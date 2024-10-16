Женщина измазала кетчупом иконы в астраханском храме из-за душевной травмы

В Астрахани женщина осквернила святыни православного собора с помощью кетчупа. Об этом сообщает МВД Медиа.

Днем 8 октября в Успенский собор пришла неизвестная, которая незаметно для других посетителей и священнослужителей измазала кетчупом икону Николая Чудотворца и икону Казанской Божьей Матери. Ее перформанс попал на камеру видеонаблюдения, и церковный староста обратился в полицию.

Правоохранители установили и задержали подозреваемую по горячим следам. Ею оказалась 48-летняя жительница Астрахани, которая призналась в содеянном. Отвечая на вопрос о причинах своего поступка, женщина сослалась на некую «душевную травму».

Какое наказание грозит астраханке, не уточняется.

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