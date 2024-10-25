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Вор пробрался в ресторан, украл приготовленного гуся и сбежал

В Польше мужчина украл из ресторана приготовленного гуся, попав на камеру

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Restauracja Bamberka

В Польше неизвестный украл из ресторана приготовленного гуся. Об этом сообщается на портале Eposnan.

Необычная кража произошла 20 октября в ресторане «Бамберка» в Познани. По словам работников заведения, незваный гость сначала рассматривал куртки посетителей, висевшие на вешалке у двери, но не нашел ничего интересного. Затем мужчина, оставаясь незамеченным, пробрался к столику для выдачи блюд, залез рукой в тарелку и украл кусок мяса.

«Мы не знаем, понравилось ли мясо ценителю, потому что он быстро скрылся», — пошутили владельцы ресторана.

В своем заявлении, опубликованном в соцсетях, они также сообщили, что собираются обратиться в полицию, если похититель гуся не объявится.

Ранее пойманный в Таиланде вор встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради бабушки.

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