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Власти Адыгеи запретили публиковать кадры с мест атак беспилотников

Оперштаб Адыгеи запретил публиковать фото и видео с мест атак беспилотников

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Оперштаб Адыгеи запретил публиковать фото и видео с мест атак беспилотников, а также данные о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщило правительство республики во «ВКонтакте».

Также запрещается публикация кадров и сведений, которые могли бы позволить идентифицировать место нахождения военных объектов, установить факт их поражения либо оценить характер нанесенных повреждений.

Помимо этого, запрет накладывается на контент с места обстрела или поражения различных объектов на территории Адыгеи, об использовании средств противовоздушной обороны (ПВО), беспилотников и другого вооружения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска, цели, траекторию полета и результаты последствия поражения.

Неисполнение решений влечет административный штраф для граждан в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — ста тысяч рублей.

В марте подобный запрет ввели власти Ленинградской области.

Ранее стало известно об испытаниях России на СВО технологии роя дронов.

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