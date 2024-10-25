Эксперт объяснил, почему в России хотят повысить квоты для иностранцев

Увеличение квот для трудоустройства иностранных граждан – это вынужденная мера для российской экономики. Сегодня на рынке труда сложилась непростая ситуация с острым дефицитом квалифицированных сотрудников, объяснил карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

Такая мера нежелательна на постоянной основе, так как в России есть свои сотрудники, готовые получать квалификацию. Проблема в том, что их обучение занимает время, и на повышение квалификации их нужно мотивировать. А пока длится этот процесс, нужно закрывать нехватку рабочих мигрантами, отметил Валинуров.

«Но чего-то сверхпозитивного я в этом не вижу. Это вынужденная мера, которую необходимо исправлять государственными программами обучения и повышения квалификации российских рабочих», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Минтруд РФ предложил в 1,5 раза повысить в 2025 году квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в РФ по визе. Предполагается, что квота составит 234,9 тысячи человек. В этом году этот показатель оценивается в 155,9 тысячи, а в 2023 году он составлял 124 тысячи.

Ранее в МВД сообщили о выдворении из страны двух тысяч мигрантов.