Минтруд предложил поднять квоту на наем иностранцев

Минтруд России решил в 1,5 раза повысить в 2025 году квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в РФ по визе. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект постановления правительства.

Согласно документу, квота составит 234,9 тыс. человек. В 2024 году этот показатель оценивается в 155,9 тыс., а в 2023 году оценивался в 124 тыс.

Авторы постановления отмечают, что стране нужна иностранная рабочая сила по причинам нехватки кадров в регионах, применения импортного оборудования, которое могут наладить и обслуживать заграничные специалисты.

Сильнее всего в 2025 году в квалифицированных иностранных рабочих будут нуждаться крупные и мелкие промышленные предприятия, они получат квоту на 74 тыс. человек. 43 тыс. специалистов разрешат привлечь для горных, горно-капитальных, ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ. Для операторов, машинистов, аппаратчиков и слесарей-сборщиков стационарного оборудования выделят 29 тысяч. квот. Кроме того, к числу востребованных специальностей отнесли рабочие машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.

В октябре сообщалось, что более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве.

Ранее аналитики рассказали, откуда чаще всего приезжают трудовые мигранты в РФ.