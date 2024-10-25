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В Китае вынесли смертный приговор женщине, похитившей и продавшей детей

Синьхуа: жительницу Китая приговорили к казни за похищение и продажу 17 детей

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Depositphotos

В Китае жительницу города Гуйян провинции Гуйчжоу приговорили к смертной казни за похищение и продажу 17 детей. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Осужденной оказалась местная жительница Юй Хуаин.

Тот же суд в первый раз приговорил ее к казни по обвинению в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в период с 1993-го по 1996 год. Женщина обжаловала приговор, и судебное решение направили на повторное рассмотрение, однако вскрылись новые случаи.

По данным следствия, похищенными оказались дети из 12 семей, пять из которых потеряли сразу по два ребенка. Возраст детей в сообщении не указывается.

Следователи также установили, что женщина действовала в паре с мужчиной, который умер до суда. Помимо смертного приговора, Юй Хуаин была пожизненно лишена политических прав с конфискацией всего личного имущества.

В сентябре в американском штате Южная Каролина впервые за 13 лет казнили заключенного. Высшую меру наказания привели в исполнение с помощью смертельной инъекции, которую ввели Фредди Юджину Оуэнсу. Незадолго до казни губернатор штата Генри Макмастер отказал преступнику в просьбе о помиловании.

Ранее в США остановили казнь приговоренного за невозможное преступление.

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