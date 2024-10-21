В США остановили казнь приговоренного за невозможное преступление

В американском штате Техас в последний момент остановили казнь мужчины, обвиняемого в преступлении, которое, по мнению многочисленных экспертов, является невозможным. Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным издания, приговор Роберту Робертсону должны были привести в исполнение 17 октября. Его юристы добивались отмены казни и дошли до Верховного суда США, однако их прошение отклонили.

16 октября в поддержку осужденного выступил конгресс штата Техас, члены юридического комитета которого единогласно проголосовали за то, чтобы обязать Робертсона явиться на слушания через неделю. За полтора часа до казни окружной суд выпустил временный запретительный приказ, требующий сохранить приговоренному жизнь до слушаний в конгрессе штата. Прокуратура обжаловала документ в Апелляционном суде по уголовным делам штата. При том, что четверо судей выступали против, Апелляционный суд разрешил привести приговор в исполнение.

В итоге за несколько минут до казни конгрессмены подали собственную апелляцию в Верховный суд Техаса. Пока длилось заседание судей, исполнение приговора задержали на четыре часа, а Верховный суд в итоге принял решение отложить казнь.

Робертсон был приговорен после смерти его двухлетней дочери. Однажды ночью в 2002 году он проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина успокоил ее, уложил обратно в кровать и снова пошел спать, а утром он обнаружил дочку без сознания с посиневшими губами. Спасти ее не удалось.

Врач, проводивший вскрытие, заметил на голове следы травм и пришел к выводу, что они имеют насильственное происхождение. Суд также принял во внимание заключение еще одного медицинского эксперта, по мнению которого причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения. Обвинители в итоге посчитали, что виновником его появления стал Робертсон.

Защитники осужденного добивались пересмотра приговора, отмечая, что научное сообщество все чаще ставит под сомнение существование синдрома детского сотрясения. По их инициативе более 30 медицинских и научных экспертов выступили с призывом пересмотреть приговор. Все они считали, что преступление, в котором обвинили Робертсона, невозможно.

По мнению юристов, более правдоподобной версией смерти девочки является воспаление легких, которым она болела в последние дни жизни. Ей прописали медикаменты с содержанием кодеина и прометазина, которые, как теперь известно, опасны для маленьких детей, поскольку могут затруднять дыхание.

В феврале текущего года в штате Айдахо не удалось привести в исполнение смертный приговор 73-летнему Томасу Юджину Кричу, которого осудили более 40 лет назад. Казнь должна была состояться 28 февраля, но медицинской бригаде не удалось ввести инъекцию из-за того, что врачи не смогли найти вену осужденного. Из-за технических проблем казнь была отложена, и Крича вернули обратно в камеру.

Ранее «Ветераны России» призвали вернуть смертную казнь за некоторые преступления.