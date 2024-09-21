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В одном из штатов США впервые за 13 лет казнили заключенного

Post and Соurier: в Южной Каролине США впервые за 13 лет казнили заключенного

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AP

В американском штате Южная Каролина впервые за 13 лет казнили заключенного. Об этом сообщило местное издание Post and Соurier.

Высшую меру наказания привели в исполнение с помощью смертельной инъекции, которую ввели Фредди Юджину Оуэнсу. Незадолго до казни губернатор штата Генри Макмастер отказал преступнику в просьбе о помиловании.

По данным издания, в прошлом Южная Каролина лидировала среди штатов по количеству казней, но в какой-то момент фармацевтические компании перестали поставлять в тюрьмы препараты для инъекций, опасаясь за свою репутацию. Позже власти штата издали распоряжение, которое позволило не раскрывать наименование поставщика смертельных препаратов.

Суд признал Оуэнса виновным в убийстве продавца магазина, совершенном в 1997 году. Пока обвиняемый ждал суда, он расправился с сокамерником. Преступнику предложили выбрать один из трех видов казни — смертельная инъекция, электрический стул или расстрел.

В конце февраля в штате Айдахо не удалось привести в исполнение смертный приговор 73-летнему Томасу Юджину Кричу по техническим причинам. Мужчину приговорили к смерти более 40 лет назад. В общей сложности он провел в тюрьме за многочисленные убийства почти 50 лет. Казнь должна была состояться 28 февраля, но медицинской бригаде не удалось ввести инъекцию из-за того, что врачи не смогли найти вену осужденного.

Ранее в Техасе суд признал невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни.

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