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Аналитики назвали число граждан РФ с низким уровнем финансовой грамотности

НАФИ: 70% россиян имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности

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Pixabay

Средний либо высокий уровень финансовой грамотности имеют 70% граждан России, у 30% сограждан зафиксирован низкий уровень. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которые публикует РБК.

Согласно итогам опроса, наиболее осведомленными в вопросах денег оказались мужчины и женщины старше 35 лет, имеющие высшее образование и проживающие в больших городах, чаще — семейные. Самыми непросвещенными в финансовой сфере стали безработные, молодежь и жители сельских районов.

По оценке НАФИ, число соотечественников с высоким и среднем уровнем финпросвещенности повышается из года в год.

В 2024 году индекс финансовой грамотности граждан РФ составил 12,77 балла, двумя годами ранее — 12,79.

До этого стало известно, что Санкт-Петербург стал регионом-лидером по финансовой грамотности населения.

Ранее «Газета.Ru» узнала, что больше половины россиян считают себя финансово неграмотными.

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