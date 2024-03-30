Аналитики назвали число граждан РФ с низким уровнем финансовой грамотности

Средний либо высокий уровень финансовой грамотности имеют 70% граждан России, у 30% сограждан зафиксирован низкий уровень. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), которые публикует РБК.

Согласно итогам опроса, наиболее осведомленными в вопросах денег оказались мужчины и женщины старше 35 лет, имеющие высшее образование и проживающие в больших городах, чаще — семейные. Самыми непросвещенными в финансовой сфере стали безработные, молодежь и жители сельских районов.

По оценке НАФИ, число соотечественников с высоким и среднем уровнем финпросвещенности повышается из года в год.

В 2024 году индекс финансовой грамотности граждан РФ составил 12,77 балла, двумя годами ранее — 12,79.

До этого стало известно, что Санкт-Петербург стал регионом-лидером по финансовой грамотности населения.

Ранее «Газета.Ru» узнала, что больше половины россиян считают себя финансово неграмотными.