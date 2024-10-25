Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предлагается изменить систему оплаты капремонта

«Известия»: Минстрой прорабатывет реформу подхода к оплате капремонта

close
Сергей Аверин/РИА Новости

Минстрой России прорабатывет реформу подхода к оплате капитального ремонта жилых домов, для чего будут сделаны поправки в жилищный кодекс. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

В первую очередь, речь идет о введении дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта, которая будет зависить от технической оснащенности дома, например, от наличия или отсутствия лифта. Цель реформы — сделать оплату капремонта каждого дома более экономически обоснованной

Как пояснил директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин, в данный момент регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт, из-за чего иногда не хватает средств на оплату ремонта.

При дифференцированном подходе дома с большим техническим оснащением будут собирать больше взносов, чем дома без таковых — так как их ремонт также требует больших средства.

До этого эксперт рассказала «Газете.Ru», как быстро продать квартиру с помощью флиппинга.

Ранее стало известно, что москвичам начислят баллы за проведение собраний собственников квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами