В России предлагается изменить систему оплаты капремонта

Минстрой России прорабатывет реформу подхода к оплате капитального ремонта жилых домов, для чего будут сделаны поправки в жилищный кодекс. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

В первую очередь, речь идет о введении дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта, которая будет зависить от технической оснащенности дома, например, от наличия или отсутствия лифта. Цель реформы — сделать оплату капремонта каждого дома более экономически обоснованной

Как пояснил директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин, в данный момент регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт, из-за чего иногда не хватает средств на оплату ремонта.

При дифференцированном подходе дома с большим техническим оснащением будут собирать больше взносов, чем дома без таковых — так как их ремонт также требует больших средства.

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