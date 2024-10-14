Москвичам начислят баллы за проведение собраний собственников квартир

Жители Москвы смогут зарабатывать городские баллы по программе лояльности «Миллион призов» за участие в общих собраниях собственников на платформе «Электронный дом». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что цифровой сервис «Электронный дом» помогает москвичам обсуждать такие темы, как установка видеодомофонов, проведение капитального ремонта, выбор управляющей компании и необходимость услуг консьержа.

Пользователь платформы с подтвержденной учетной записью на портале mos.ru может получить до 1 тыс. баллов за каждое проведенное собрание, а участники в электронном формате — до 200 баллов.

Портал мэра столицы напоминает, что инициировать собрание могут только владельцы помещений, подтвердившие свои права на конкретный адрес.

Для этого нужно перейти в раздел «Опросы и собрания собственников» и выбрать соответствующую категорию, где также отображаются активные опросы и собрания.

Кроме того, баллы начисляются за размещение на платформе объявлений, передачу показаний счетчиков и регистрацию по промокоду.

При оплате коммунальных услуг пользователи могут вернуть 5% от суммы, указанной в едином платежном документе. Эти баллы можно обменять на скидки в супермаркетах, ресторанах, аптеках, а также направить на благотворительность.

С момента запуска платформы в ноябре 2020 года, более 400 тыс. активных пользователей уже получили городские баллы.

Проект «Электронный дом» реализуется организацией «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы и отвечает задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».