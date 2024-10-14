Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам начислят баллы за проведение собраний собственников квартир

Пользователям платформы «Электронный дом» начислят городские баллы

close
Depositphotos

Жители Москвы смогут зарабатывать городские баллы по программе лояльности «Миллион призов» за участие в общих собраниях собственников на платформе «Электронный дом». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что цифровой сервис «Электронный дом» помогает москвичам обсуждать такие темы, как установка видеодомофонов, проведение капитального ремонта, выбор управляющей компании и необходимость услуг консьержа.

Пользователь платформы с подтвержденной учетной записью на портале mos.ru может получить до 1 тыс. баллов за каждое проведенное собрание, а участники в электронном формате — до 200 баллов.

Портал мэра столицы напоминает, что инициировать собрание могут только владельцы помещений, подтвердившие свои права на конкретный адрес.

Для этого нужно перейти в раздел «Опросы и собрания собственников» и выбрать соответствующую категорию, где также отображаются активные опросы и собрания.

Кроме того, баллы начисляются за размещение на платформе объявлений, передачу показаний счетчиков и регистрацию по промокоду.

При оплате коммунальных услуг пользователи могут вернуть 5% от суммы, указанной в едином платежном документе. Эти баллы можно обменять на скидки в супермаркетах, ресторанах, аптеках, а также направить на благотворительность.

С момента запуска платформы в ноябре 2020 года, более 400 тыс. активных пользователей уже получили городские баллы.

Проект «Электронный дом» реализуется организацией «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы и отвечает задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами