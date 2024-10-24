Суд избрал меру пресечения подозреваемым в похищении девушек в центре Москвы

Таганский районный суд Москвы выбрал меру пресечения подозреваемым в похищении девушек в центре города и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Перед судом предстали подозреваемые Владимир Казаченко и Руслан Карпенко. По версии следствия, они насильно сажали девушек в автомобиль, угрожали применением физической силы и возили их по улицам Москвы.

В сентябре мужчины насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку и получили от нее 150 тысяч рублей, после чего отпустили. На следующий день преступники, действуя по аналогичной схеме, похитили еще двух жительниц столицы.

В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря 2024 года.

Подозреваемых задержали накануне. Пока в деле фигурируют три потерпевшие, но следствие не исключает, что жертв на самом деле намного больше.

Ранее грабитель получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя.