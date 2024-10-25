Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

На российском рынке труда продолжает наблюдаться напряженность, ситуация с нехваткой кадров даже ухудшилась. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, руководитель Банка России, во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров регулятора, пишет РИА Новости.

«Напряженность на рынке труда сохраняется. Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась», — сказала она.

За последний год в России заметно прибавилось вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Отечественные работодатели стали больше предлагать «синим воротничкам». Так, число предложений рабочим и представителям массового найма с ежемесячными выплатами от 100 тыс. рублей за период выросло на 15%, достигнув 21% в общем объеме. Сильнее всего за период выросло число предложений с окладом от 100 тыс. рублей для сварщиков (+53%), кладовщиков (+44%) и специалистов отдела технического контроля (+35%).

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