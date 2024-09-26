В России выросло число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Российские работодатели стали чаще предлагать зарплаты от 100 тыс. рублей «синим воротничкам». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплаты.ру».

За последний год количество вакансий рабочим и представителям массового найма с зарплатным предложением от 100 тыс. рублей выросло на 15%, достигнув 21% в общем объеме.

Сильнее всего за период выросло число предложений с окладом от 100 тыс. рублей для сварщиков (+53%), кладовщиков (+44%) и контролеров ОТК (+35%).

Такая динамика наблюдается на фоне острого дефицита кадров в стране. Работодатели конкурируют за сотрудников, а один из способов получить преимущество — предложить более высокую оплату труда.

Одна из причин нехватки «синих воротничков» в современной России заключается в падении престижа рабочих профессий в 1990-е.

До этого аналитики предрекли обострение кадрового кризиса в логистике.

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