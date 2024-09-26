Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выросло число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

«Зарплаты.ру»: «синим воротничкам» стали чаще предлагать зарплаты от ₽100 тысяч

close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российские работодатели стали чаще предлагать зарплаты от 100 тыс. рублей «синим воротничкам». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплаты.ру».

За последний год количество вакансий рабочим и представителям массового найма с зарплатным предложением от 100 тыс. рублей выросло на 15%, достигнув 21% в общем объеме.

Сильнее всего за период выросло число предложений с окладом от 100 тыс. рублей для сварщиков (+53%), кладовщиков (+44%) и контролеров ОТК (+35%).

Такая динамика наблюдается на фоне острого дефицита кадров в стране. Работодатели конкурируют за сотрудников, а один из способов получить преимущество — предложить более высокую оплату труда.

Одна из причин нехватки «синих воротничков» в современной России заключается в падении престижа рабочих профессий в 1990-е.

До этого аналитики предрекли обострение кадрового кризиса в логистике.

Ранее стало известно, откуда чаще всего приезжают трудовые мигранты в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами