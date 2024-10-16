Суд в ДНР рассмотрит дело американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело в отношении американского наемника Троя Оффенбекера, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствие считает, что в период с мая 2022 года по август 2024 года Оффенбекер принимал участие в боях в зоне СВО на стороне украинских войск в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере более 2,2 млн рублей.

Суд заочно избрал меру пресечения для наемника в качестве заключения под стражу. Оффенбекер объявлен в международный розыск.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого суд в ДНР заочно приговорил воевавшего за ВСУ грузина Алеко Хецуриани к 14 годам.

По данным суда, в период с марта 2022 года по июль 2024 года Хецуриани воевал за Украину в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника.

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