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Пьяный россиянин избил свою мать, а потом попытался ее сжечь

В Ижевске пьяный мужчина избил мать и попытался ее сжечь

В Ижевске задержали мужчину, который подозревается в избиении матери и попытке сжечь ее. Об этом сообщает СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

По версии следствия, инцидент произошел 19 октября в доме, расположенном на Санаторном переулке. Мужчина употреблял спиртное у себя дома и в какой-то момент начал конфликтовать со своей матерью.

В ходе ссоры он избил женщину, а затем поджег на ней одежду. В результате пострадавшую госпитализировали с ожогами, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В рамках расследования стражи порядка осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, проводится допрос свидетелей. Фигуранту планируют избрать меру пресечения.

Ранее рецидивист из Ленобласти изнасиловал пожилую мать друга.

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