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Священники украли около трех млн евро из казны церкви и потратили на ночные клубы

В Греции священники вложили в ночные клубы около 3 млн евро, украденных у церкви

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Shutterstock

Священнослужители Греции вложили около трех миллионов евро в ночные клубы. Об этом сообщает Athens News Agency.

В греческом управлении по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) обратили внимание на подозрительные переводы, которые поступали на счета владельцев ночных клубов Пелопоннеса. Известно, что один из владельцев был замешан в уголовных преступлениях.

Анализируя операции, специалисты пришли к выводу, что крупные суммы поступали от двух высокопоставленных служителей Католической церкви Греции. После этого сотрудники HAMLA направили информацию в штаб-квартиру церкви в стране, чтобы указанных лиц проверили на предмет возможного хищения.

Во время дальнейшей проверки HAMLA выяснилось, что около трех миллионов евро пошли из казны церкви на ночные клубы. Практиковать подобные махинации начали восемь лет назад. Последнюю подозрительную операцию зафиксировали несколько дней назад, сумма перевода составляла 50 тыс. евро.

Ранее в Индии священник изнасиловал прихожанку, просившую решить проблемы с мужем.

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