В Новосибирске собака помешала приземлиться пассажирскому самолету

Пассажирский самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за собаки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

В материале отмечается, что инцидент произошел 28 августа. Воздушное судно Embraer 170, принадлежащее авиакомпании S7 Airlines, направлялось из Красноярска в Новосибирск.

При этом, когда экипаж самолета собирался сесть в аэропорту прибытия, на взлетно-посадочной полосе появилась собака. Диспетчер оповестил о произошедшем пилотов и рекомендовал им уйти на второй круг.

22 августа пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в азербайджанский город Нахичевань, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Utair.

По данным Telegram-канала Aviaincident, пролетая над Рязанью, экипаж самолета запросил техническую консультацию с представителями перевозчика. В ходе беседы они сообщили о возникшей на борту неисправности, и после переговоров пилоты приняли решение вернуться в столичный аэропорт Внуково. Воздушное судно смогло приземлиться без посторонней помощи.

Ранее пассажирский самолет более двух часов кружил над Тюменью из-за поломки двигателя.