Десятилетняя девочка перевела все накопления матери мошенникам

Липецкая школьница пыталась заработать бесплатные баллы в онлайн-игре и перевела мошенникам все средства с карты матери. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Мошенники общались с ребенком в течение часа. Они пообещали 10-летней девочке, что она сможет получить бесплатные баллы в популярной онлайн-игре. В ходе беседы с девочкой, злоумышленники убедили ее взять мобильный телефон матери, открыть на нем мобильное приложение и совершить несколько переводов.

В общей сложности 46-летняя липчанка лишилась 153 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Якутии 11-летний мальчик уберег родителей от огромных долгов перед банком, связавшись с полицией. Школьник был обеспокоен поведением родителей. Мальчик поделился, что отец и мать чем-то встревожены, периодически спорят, а также переводят кому-то большие суммы.

Ранее десятилетний геймер из Салехарда отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь пройти игру.