Профессор из Екатеринбурга поверил «ФСБ» и отдал аферистам 11,9 млн рублей

Профессор из Екатеринбурга поверил мошенникам и передал им почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Как рассказал сам пострадавший, в мессенджере аферисты представлялись сотрудниками Росгвардии и ФСБ. Они утверждали, что неизвестный получил доступ к счетам россиянина и перевел деньги «иноагентам».

Профессору предложили поучаствовать в операции по выявлению преступников. Для этого мужчина должен был «задекларировать» свои деньги, передав их специальному человеку.

После того, как курьер забрал деньги, аферисты перестали выходить с ним на связь. Россиянин обратился в полицию, всего мошенникам он отдал 11,9 миллиона рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

До этого в Екатеринбурге мошенник вошел в доверие к студентке и стал просить у «возлюбленной» деньги. Студентка отдала ему 1,6 миллиона рублей, но, поняв, что средства он отдавать не планирует, отправилась в полицию.

Ранее аферисты придумали новый способ красть данные в Telegram.