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Московский Политех готовит студентов к будущим потребностям Дальнего Востока

Студентам Московского Политеха представили выставку «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024»

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Дни регионов Дальнего Востока в Москве

24-25 октября в Московском политехническом университете проходит интерактивная выставка «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», сообщили организаторы.

Мероприятие дает участникам возможность погрузиться в многообразие карьерных и других возможностей, которые предлагает Дальневосточный федеральный округ.

О важности Дальнего Востока как центра притяжения студентов вузов рассказал проректор по цифровому развитию Московского политехнического университета Илья Красильников.

«Развитие экономики Дальнего Востока — ключевой фактор для привлечения молодых, высококвалифицированных специалистов. Мы, как университет, стремимся подготовить студентов к будущим потребностям региона, помогая им понять задачи и возможности, которые открываются перед ними. Важно, чтобы наши студенты знали о перспективах трудоустройства и могли увидеть свой вклад в развитие региона», — сказал Красильников.

В центре выставки — интерактивный стенд, рассказывающий о возможностях для самореализации на Дальнем Востоке. Каждая зона выставки посвящена отдельному направлению, включая экотуризм, культурные инициативы, карьерные и бизнес-возможности, меры поддержки молодых людей (от льготных программ до жилищных условий).

Студенты и посетители выставки получили актуальную информацию о состоянии рынка труда в регионе: открытых вакансиях, средних заработных платах, а также возможностях для ученых и студентов. Интерактивные стенды сосредоточены на развитии инфраструктуры, включая привлекательные условия ипотечного кредитования. Участникам рассказали о конкурсах и инициативах, направленных на привлечение молодежи и квалифицированных специалистов в регион.

Выставка также акцентирует внимание на профессиях будущего, связанных с инновациями и устойчивым развитием региона. Участникам была представлена информация о новых образовательных направлениях и карьерных возможностях, открывающихся перед молодыми специалистами в условиях динамично меняющегося рынка труда в регионе.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.

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