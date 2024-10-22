Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьники испытали странные ощущения, полакомившись мармеладными мишками

В США 17 школьников съели мармеладных мишек и испытали странные ощущения

close
Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

В Калифорнии скорая помощь приехала к ученикам школы Уолтера Рида, которые поели мармеладных мишек, содержавших неизвестное вещество. Об этом пишет People.

По данным врачей, 17 учеников в возрасте от 12 до 13 лет почувствовали себя плохо, испытывая тошноту, рвоту, а также беспокойство.

«Ученики заявили, что они действительно проглотили что-то в форме мармеладного мишки», — рассказал капитан полиции Лос-Анджелеса Эрик Скотт.

Двое учеников были госпитализированы, 15 были осмотрены на месте. В настоящее время медики и правоохранительные органы выясняют содержали ли мишки какое-либо вещество.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что жителя Казани задержали при перевозке мармеладных мишек с наркотическим веществом. Полицейские остановили 35-летнего мужчину за рулем Hyundai Solaris на улице Родины в столице Татарстана и решили осмотреть его машину. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили тайник с мармеладом. В 730 граммах изъятых мишек нашли наркотик.

Ранее в Новосибирске двое молодых людей продавали наркотики под видом мармеладных мишек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами