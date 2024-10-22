Школьники испытали странные ощущения, полакомившись мармеладными мишками

В Калифорнии скорая помощь приехала к ученикам школы Уолтера Рида, которые поели мармеладных мишек, содержавших неизвестное вещество. Об этом пишет People.

По данным врачей, 17 учеников в возрасте от 12 до 13 лет почувствовали себя плохо, испытывая тошноту, рвоту, а также беспокойство.

«Ученики заявили, что они действительно проглотили что-то в форме мармеладного мишки», — рассказал капитан полиции Лос-Анджелеса Эрик Скотт.

Двое учеников были госпитализированы, 15 были осмотрены на месте. В настоящее время медики и правоохранительные органы выясняют содержали ли мишки какое-либо вещество.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что жителя Казани задержали при перевозке мармеладных мишек с наркотическим веществом. Полицейские остановили 35-летнего мужчину за рулем Hyundai Solaris на улице Родины в столице Татарстана и решили осмотреть его машину. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили тайник с мармеладом. В 730 граммах изъятых мишек нашли наркотик.

Ранее в Новосибирске двое молодых людей продавали наркотики под видом мармеладных мишек.