Ребенка придавило упавшим шкафчиком в детском саду в Кабардино-Балкарии

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка в детском саду, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в детском саду села Шалушка, на одну из воспитанниц упал шкафчик для вещей, установленный в раздевалке младшей группы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочка была госпитализирована.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, полученные телесные повреждения квалифицируются как повлекшие тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии девочки неизвестны.

До этого сообщалось, что в поселке Тепличный Саратовской области двух школьников придавило бетонной плитой. Специалисты экстренных служб с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старший ребенок был доставлен в больницу, второму медики помочь не смогли. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Татарстане школьницу придавило упавшим окном.