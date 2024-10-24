В Госдуме призвали полностью погашать ипотеки только русским многодетным семьям

В России призвали ввести новую масштабную меру поддержки семей — полностью погашать ипотеки за счет государства при рождении четвертого ребенка. Однако, если такую меру принять без проработки, то пользоваться ею начнут мигранты, поэтому нужно сделать акцент на русских семьях, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, с резонансной идеей выступил депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев, подчеркнув, что сумма такой материальной поддержки напрямую должна зависеть от количества детей. Так, если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25%, двое — 50% и так далее. За четвертого он призвал полностью закрывать ипотечные долги россиян.

Милонов поддержал это предложение, заявив, что как многодетный отец не может выступать против. Однако, с точки зрения законодательства, очевидно, что идея требует тщательной проработки, считает депутат. По его мнению, есть угроза, что Россия окажется в ситуации, когда такой мерой поддержкой будут пользоваться в большей мере «вчерашние мигранты из Средней Азии».

«Я за то, чтобы именно русских семей, простите меня за любовь к своему народу, было большинство в нашей стране», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы платить за первый взнос по ипотеке.