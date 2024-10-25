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В России предложили создать детские сады при предприятиях

В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях

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Depositphotos

Вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях будет обсуждаться в комитете Государственной думы России по защите семьи, заявил депутат Виталий Милонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой опыт существовал во времена Советского Союза, а сегодня применяется в ряде мест. Милонов отметил, что услуги няни обходятся дорого, и не все родители могут оставить ребенка с родственниками.

Парламентарий добавил, что комитет ГД сможет как минимум создать на черновике механизм развертывания таких садов по всей стране.

В августе президент России Путин во время совещания с членами правительства РФ заявил, что в стране в этом году должны построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения.

Он подчеркнул, что продолжается работа по строительству новых школ, других объектов социального характера, детских садов.

Российский лидер отметил, что работа по строительству социальных объектов идет колоссальная, она будет продолжаться.

Ранее в Госдуме предложили ввести новый режим работы детских садов летом.

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