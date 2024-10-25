Глава челябинского СК проведет личный прием в Коркино

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Алексей Колбасин выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Об этом сообщает Ura.ru.

«Колбасин будет проводить личный прием граждан в следственном отделе по городу Коркино по адресу: улица Цвиллинга, 50а 25 октября в 15 часов. Прием осуществляется с целью обеспечения доступа граждан к руководству для решения юридических и личных вопросов», — говорится в сообщении.

Жители Коркино собрались у дома цыган, устроив стихийный протест. Сообщается, что во время митинга раздался выстрел из дома, после чего люди начали бросать камни в окна. На место прибыли сотрудники СОБР, которые оцепили территорию и оттеснили толпу.

Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух представителей цыганской диаспоры подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Еленой Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

Ранее был задержан второй подозреваемый в нападении на таксистку в Коркино.