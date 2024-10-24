Политолог заявил о стремлении стран БРИКС восстановить справедливый мир

Пленарное заседание саммита БРИКС, которое состоялось в Казани в формате «аутрич», продемонстрировало намерение восстановить справедливый мир со стороны тех стран, которые уже состоят в объединении или собираются к нему примкнуть. Об этом рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

По его словам, саммит БРИКС напомнил миру, что дипломатия и международные отношения должны помогать странам и народам вместе преодолевать глобальные вызовы, а не разделять государства.

Политолог отметил, что страны — участницы БРИКС не приемлют диктат со стороны Запада и стремятся к установлению равноправия между членами объединения в вопросах международного законодательства, создания финансовой инфраструктуры и т.д.

«БРИКС был основан на принципах равенства, учета интересов всех участников и соблюдения законов», — напомнил он.

Также Баширов добавил, что, проводя заседание, президент России Владимир Путин «довольно тонко отвечал на вопросы, связанные с противостоянием с Западом».

«Главный посыл — России чужого не нужно. Наше — это наше, а все остальное мы уважаем», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Россия объединяет страны вокруг понятных ценностей дружбы, справедливости и развития.

По мнению Баширова, саммит БРИКС — это повестка достижения мира и всеобщего благополучия, а не усугубления войн и неравенства.

Эксперт считает, что заседание саммита в формате «аутрич» наглядно показало: организация представляет не только интересы 10 стран-участниц, но и десятков других государств.

Напомним, 24 октября президент России Владимир Путин провел в Казани заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич». Во встрече приняли участие представители около 40 государств.