Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о стремлении стран БРИКС восстановить справедливый мир

Политолог Баширов: страны БРИКС не приемлют диктат со стороны Запада

close
Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Пленарное заседание саммита БРИКС, которое состоялось в Казани в формате «аутрич», продемонстрировало намерение восстановить справедливый мир со стороны тех стран, которые уже состоят в объединении или собираются к нему примкнуть. Об этом рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

По его словам, саммит БРИКС напомнил миру, что дипломатия и международные отношения должны помогать странам и народам вместе преодолевать глобальные вызовы, а не разделять государства.

Политолог отметил, что страны — участницы БРИКС не приемлют диктат со стороны Запада и стремятся к установлению равноправия между членами объединения в вопросах международного законодательства, создания финансовой инфраструктуры и т.д.

«БРИКС был основан на принципах равенства, учета интересов всех участников и соблюдения законов», — напомнил он.

Также Баширов добавил, что, проводя заседание, президент России Владимир Путин «довольно тонко отвечал на вопросы, связанные с противостоянием с Западом».

«Главный посыл — России чужого не нужно. Наше — это наше, а все остальное мы уважаем», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Россия объединяет страны вокруг понятных ценностей дружбы, справедливости и развития.

По мнению Баширова, саммит БРИКС — это повестка достижения мира и всеобщего благополучия, а не усугубления войн и неравенства.

Эксперт считает, что заседание саммита в формате «аутрич» наглядно показало: организация представляет не только интересы 10 стран-участниц, но и десятков других государств.

Напомним, 24 октября президент России Владимир Путин провел в Казани заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич». Во встрече приняли участие представители около 40 государств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами