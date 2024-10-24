Путин заявил, что участники конфликта на Ближнем Востоке не хотят его расширения

Президент России Владимир Путин сообщил, что ни одна сторона на Ближнем Востоке не заинтересована в эскалации конфликта или начале масштабной войны в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто на самом деле в регионе, и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС [это] показывают, не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны. Никто», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он также отметил, что для разрешения ситуации на Ближнем Востоке важно строго соблюдать все решения Совета безопасности ООН. Путин заверил, что Россия будет сотрудничать со всеми участниками процесса урегулирования конфликта.

Трехдневный саммит БРИКС начался в Казани 22 октября. На встречу прибыли многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

До этого Путин подчеркнул, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны.

Ранее Путин заявил, что страны БРИКС обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.