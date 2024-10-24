Минимум пять человек задержаны в Коркино после народного схода

В Коркино Челябинской области стянуты наряды полиции после народного схода, возмущенные нападением на таксистку местные жители обвинили в этом цыган и подожгли несколько домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полицейскими задержаны несколько наиболее активных участников стихийного протеста. Пока известно о пяти задержанных. Неизвестные также подожгли два дома, где проживали представители цыганской диаспоры, и несколько автомобилей.

По данным Telegram-канала SHOT, представители диаспоры массово уезжают в соседний Еманжелинск.

Жители Коркино собрались у дома цыган, устроив стихийный протест. Сообщается, что во время митинга раздался выстрел из дома, после чего люди начали бросать камни в окна. На место прибыли сотрудники СОБР, которые оцепили территорию и оттеснили толпу.

Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух представителей цыганской диаспоры подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Еленой Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

Ранее губернатор Текслер отреагировал на беспорядки в Челябинской области.